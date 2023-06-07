噪音車深夜行經住宅區擾民，桃園現有12組聲音照相科技執法設備，達1區1組目標，今年5個月告發347輛，相較去年共告發272件，數量激增近1.3倍，正啟動採購計畫，每區將再增設2組，提升為1區3組，明年能達標。而6月起實施「靜桃計畫」稽查告發率為54％，裁罰22萬元。

桃園市近年有許多重大建設，吸引不少民眾移入，因應人口攀升，不少區域都有規畫新重劃區，許多重劃區居民紛紛反映，入夜被噪音車吵得睡不著，晚上的馬路猶如變成賽車道，飽受噪音之擾苦不堪言。

環保局坦言，重劃區因屬於住宅密集區，居民對於噪音的敏感度較高，民眾陳情投訴的熱點區域多數集中在此，如桃園區的中路重劃區、小檜溪重劃區及八德區的八德擴大重劃區。為遏止改造車深夜擾民，目前各區都已配置1組聲音照相科技執法設備，大溪區與復興區共用1組，全市現有12組設備把關居住環境的安寧。

環保局指出，聲音照相科技執法今年截至5月已告發347輛，總計裁罰80萬3700元，而去年整年共告發272輛，相較下今年的告發件數攀升將近1.3倍。除了執法力度加強外，設備部分也會再提升，1區1組的目標將變成「1區3組」，今年已啟動採購作業，將再增購24組，經費約需3000多萬元，考量儀器採購後需重新處裝、進行校正，預計明年可達標啟用。

6月起市府跨局處實施「靜桃計畫」，環保局表示，截至5日環警監聯合稽查成效共攔查192件，噪音超標告發104件，告發率54％，裁罰22萬4100元。警察通報移送1605件、改裝車行查核18家，現場查獲15輛改裝車，2者後續將辦理通知到檢，如未到檢或到檢後有違規情形，將依法開罰1800至3600不等罰鍰，此外，監理站通報車體改裝告發33件。