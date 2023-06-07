中華男足16日將在高雄國家體育場的國際友誼賽對陣泰國，鳳還巢的英籍教頭懷特（Gary White）6日在楠梓文中足球場展開集訓。可惜前旅外好手温智豪殷傷告假，與「台灣隊長」陳柏良雙雙成為遺珠，中華隊另外補進林志軒、鄭知桓、蔡孟辰3位小將。

本季效力於台北競技的温智豪表示，周日企甲聯賽對老東家台電一開賽就被踩傷，只好忍痛向國家隊告假。温智豪覺得自己本季狀況有點像到北京八喜的第1年，跟新球隊還在磨合，差一個進球就能打開開關，偏偏還沒等到，對台電操刀12碼球還被撲出，希望養好傷、調整狀態，9月再為國家隊跨刀。

台加混血好手蔡立靖上月底離開香港東方龍獅後，已按時向中華男足報到。（中華足協提供）

中華隊少了陳柏良、温智豪兩員中場大將，補進台北競技的蔡孟辰也主踢中場，台灣石虎的林志軒、台北龍的鄭知桓則都是後衛。此外，旅外選手蔡立靖已向中華隊報到，王建明則因所屬的中超青島海牛賽程，晚一點才會加入。

懷特上次執教中華隊是2018年，這次在去年啟用的楠梓球場集訓，令他非常滿意，表示台灣足球的基礎建設比當時進步許多，也感謝營運球場的柏文健康事業，表示有更多的企業願意投入，台灣足球才有機會形成生態圈，肯定柏文做出完美的模式。