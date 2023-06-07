民眾黨主席、總統參選人柯文哲訪日行程進入倒數第2天，7日拜會駐日代表處，駐日代表謝長廷也親自接待。謝長廷意有所指表示，「如果你覺得我們服務不好，或哪裡要改變，以後如果你有權力可以改，你可以改」。

謝長廷表示，這是他當代表以來，柯文哲第二次來，2019年他是邀請柯文哲，來參加富山的觀光高峰會，結束時媒體都起鬨要他替柯評分，柯自己也想評分，但不好意思評分，因此有替柯文哲評分，他記得評80分，不過80分那時候，有扣一點分，是因為見東京知事時沒沒打領帶。

柯文哲補充，這次也沒有，因為他剛剛見小池百合子，見小池百合子現在推廣夏天不帶領帶，所以只好趕快拿掉，客隨主便。謝長廷隨即表示，對，小池百合子當環境大臣，但我這次看柯文哲服裝整齊，要感謝夫人，「有差啦，賢內助有差」。

謝長廷指出，因為我這次沒有跟團，不曉得你分數應該幾分，但相信讓國內轉播，大概分數是滿高的，所以感謝也歡迎柯文哲，柯文哲這次來也讓他感到非常奇怪，因為平常不是這樣的，因為媒體要來擺設都改了，因為人太多，「如果你覺得我們服務不好，或哪裡要改變，以後如果你有權力可以改，你可以改，也歡迎你來」。