納豆（左起）回歸《食尚玩家2天1夜go》，和修杰楷、六月以及曾子余走訪各界明星們的指定踩點地標。（TVBS提供）

TVBS《食尚玩家2天1夜go》日前特別邀請《親愛壞蛋》男主角修杰楷，主持人六月剛和也是他在劇中的妻子，這次和納豆、曾子余走訪各界明星們的指定踩點地標。特別的是，近期在調養身體的納豆已復工主持《食尚玩家2天1夜go》一段時間，讓原本就笑鬧不斷的節目氛圍注入更多笑聲，也不難看出納豆有在嚴格控管飲食養身。

修杰楷在主演的《親愛壞蛋》戲裡對待妻子冷漠無情，他分析說：「其實夫妻之間會冷漠，不外乎就是相處不來、性生活不美滿。」六月立刻反問：「以上幾樣你跟靜雯（賈靜雯）？」修杰楷毫不思索地回：「都沒有！」接著他爆料，在拍攝《親愛壞蛋》期間，才第一天收工六月就約他喝酒，結果喝到凌晨3點還走不掉只好落跑，沒想到隔天竟然繼續約。

六月補充說：「當初因為沒有修杰楷電話還是透過靜雯邀約的，但後來她受不了，直接把修杰楷的電話給我，還說：『你們可以自已聯絡嗎？不要再找我了，我很忙』。」全場大笑。