各界不斷爆出性騷擾事件，民進黨台北市議員洪婉臻踢爆，台北市政府同樣也有發生，已知受害女性6位，為公園處轄下處所的女性職員被駐衛警性騷擾，包含言詞、動手動腳及摸胸等，但申訴後因無監視器等證據，行為騷擾並無成立，言詞騷擾成立後僅以調職處理，但該名駐衛警仍可待在原場域。她要求，台北市長蔣萬安徹查並道歉。

洪婉臻指出，公園處轄下處所的女性職員被駐衛警性騷擾，駐衛警以公會代表的權勢和資深資歷，對女職員關心，博取信任後藉機動手動腳，甚至是摸胸，時間長達5年，其中有3名女性職員受不了，於去年11、12月像公園處申訴，並爆出受害者至少有6名，更有受害者離職。

她說，申訴後停留在公園處內部，並無上升到工務局或台北市政府，並委外律師處理，律師不斷要求性騷擾的證據，最後言詞騷擾因簡訊留有「愛你」等證據因此有成立，行為騷擾則苦無證據並無成立。後續該名駐衛警調離原處所，但除上下班打卡時間外，仍可以待在原處所。

她表示，公園處主秘有到該處所宣傳性平，並當眾公布申訴者姓名，該名駐衛警得知後，以關鐵門、將申訴者關在處所內進行報復，職員雖有向局處告知，但無法證明為駐衛警蓄意關門。

她質疑，公園處長黃淑如同樣身為女性，是否有知情不報和吃案的情況？蔣萬安聲稱不容許性騷擾發生，但面對性騷擾的申訴處理流程，卻並不完善。要求蔣萬安徹查並道歉，黃則為此下台。