為響應2023世界環境日及促進在地產業文化，台北市立動物園與北市文化局日前舉辦環境藝術市集活動。北市學校環境教育中心參與市集，創作出環保與美感兼具盆栽，也教導民眾運用樹枝製成個性化鉛筆。

環教中心教師與志工們運用果實、種子等天然素材，搭配玻璃瓶、軟木塞等人造回收物，融入木、金工技巧進行美化設計，加上鋁線、棉繩串聯，創作出融合生命、自然物與人造物的療癒盆栽。

環教中心介紹，該創作可減少使用塑膠花盆，另一方面將塑膠素材回收、再利用產出的環境藝術盆栽，可延長物品生命週期，更充分融合環境生態與藝術美學。

另外，環教中心當天帶領民眾運用傾倒木樹枝，替代塑膠筆桿製成個性化樹枝鉛筆，台北市立動物園長諶亦聰也到攤位給予鼓勵。

環教中心表示，感謝當天參與樹枝筆手作的大小朋友，更感謝欣賞與支持環境藝術療癒盆栽的民眾，大家的支持是環境永續與藝術美學理念推廣的正面力量，也是對地球環境永續發展最強有力的後盾，期待未來有機會在更多場合分享更多元的環境藝術創作。