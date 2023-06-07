桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練中心預計7月底簽約，積極打造阿姆坪成為多功能水上運動基地。（體育局提供／蔡依珍桃園傳真）

斥資1.3億興建的桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練中心，水訓中心已完工，市府正辦理促參招商作業，6日與最優申請人完成議約，預計7月底簽約，加上下水碼頭整修工程預計8月完工，未來將整合競技培訓、運動觀光、水上休閒活動，積極打造阿姆坪成為多功能水上運動基地。

體育局長許彥輝表示，市府爭取中央支持推動「大溪阿姆坪水上運動訓練基地計畫」，斥資1億3061萬元打造水訓中心，2021年已完工，供划船委員會訓練使用，由體育局維護管理，為了讓場館活化，辦理促參招商作業，6日已與最優申請人完成議約，由目前全台最大SUP立槳運動俱樂部的微風沛朵有限公司承接，將於7月底完成簽約。

許彥輝指出，石門水庫阿姆坪是桃園市水域運動選手培訓地點，有水域運動重點發展學校或基層訓練站，主要發展划船、輕艇競速等項目。在水訓中心委外營運後，將結合民間資源力量，共同培育桃園市的水上運動人才。

許彥輝說，體育局未來也會與觀旅局、青年局等跨局處合作，共同促進運動觀光發展，後續更將與委外營運廠商合力舉辦親民版鐵人三項活動，包括自行車、水上SUP、慢跑，結合基地周邊景點如大溪老街、石門水庫等，串連運動與觀光資源，待下水碼頭整修工程8月2日完工，更將整合水上競技培訓、運動觀光、水上休閒活動，積極打造阿姆坪成為多功能水上運動基地。

許彥輝說，在OT廠商完成議約後，將開始進行各項軟、硬體設施的建置，未來也會保留7間宿舍給競技選手，讓資源共享極大化。