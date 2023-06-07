疾病管制署今天晚間公布國內首例兒童猴痘病例，為北部4歲男童，是先前公布猴痘確診個案的同住家人，6月1日晚間陸續出現發燒、眼睛不適、手腳及軀幹出疹水泡等症狀，5日因症狀未緩解至醫院就醫，經醫師評估後採檢通報猴痘，並於7日研判為確定病例，目前住院治療中。疾管署發言人羅一鈞說明，該童的同住家人確診個案為30多歲男性，5月15日發病發病後曾與該名男童有日常生活接觸，研判為家戶感染。

羅一鈞指出，該名男童6月1日發病後，未再前往就讀的幼兒園，經衛生單位評估傳播風險低，但衛生局今晚仍會實際前往詳細了解。另針對個案相關接觸者，包括同住家人、幼兒園同學及相關工作人員等進行衛教及自我健康監測21天，並偕同教育單位進行幼兒園環境清消與衛教說明會等防治工作，同時再次評估是否有高風險接觸者，需接受猴痘暴露後預防接種。

我國自去年6月23日將猴痘（Mpox）列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診149例病例，包括137例本土及12例境外移入。149例個案全為男性，其中148例皆為成年男性，今天公布的個案為國內首例兒童確診。

疾管署提醒，猴痘可以透過密切接觸確定個案的皮疹、瘡痂、體液造成人與人之間的傳染，例如：與猴痘患者進行擁抱、按摩和親吻，以及長時間的面對面接觸等，經由接觸感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或被污染物品而感染。感染猴痘的症狀包括可能會在身體的任何部位出現皮疹，例如生殖器、肛門、手、腳、胸部、面部或嘴巴等處。在病灶癒合之前，皮疹會經歷幾個階段，包括結痂。皮疹最初看起來像丘疹或水泡，可能會疼痛或發癢。其他可能相關症狀包含：發燒、畏寒、淋巴結腫大、肌肉痠痛、頭痛等。曾與猴痘個案接觸，仍可正常生活上班上學，若出現皮疹或其他可能的猴痘相關症狀時，請主動聯繫衛生單位，協助安排就醫及診斷，就醫時請佩戴醫用口罩，並主動告知相關接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。