大陸41歲女星賈玲是家喻戶曉的演員、編劇和導演，她還以電影《你好，李煥英》成為全球票房最高女導演，而她圓滾滾的臉蛋和身材，也被認為是她的招牌。4月底賈玲遭好友張小斐出賣，曬出她運動素顏模樣，當時瘦了一大圈；沒想到最近有一名攝影師爆料，賈玲為戲要瘦身100斤（50公斤），還提到電影拍攝目前中止，都在等她瘦下來。

賈玲近幾個月幾乎消失在螢光幕前，有粉絲透露她正在拍攝新電影《熱辣滾燙》（暫名），沒想到今（7日）傳出因為賈玲的關係電影暫停拍攝；擔任該片攝影指導的劉寅接受電視台訪問時，透露身兼導演和主演的賈玲，要完成一個100斤（50公斤）減肥計畫，大多數夥伴都認為難度相當大。

在劉寅爆料沒多久，賈玲為戲要減重100斤（50公斤）的消息立刻登上熱搜，也有不少網友挖出4月底張小斐與賈玲的合照，當時她已經瘦了一大圈，現在又聽到劉寅的說法，證實她真的努力減重中；眾人都被賈玲超敬業態度嚇傻，紛紛表示，「電影已經拍了，這是一部超級勵志片嗎？」、「一下子瘦那麼多會生病吧，注意健康啊」、「希望賈玲是為了健康減重，而不是單純為了拍戲」。

賈玲首度自編自導自演的電影《你好，李煥英》，讓她躍升大陸影史票房最高女導演，也讓飾演女主角的好友張小斐爆紅，在賈玲成立大碗娛樂公司，張小斐也成為該公司簽約第一位藝人，攜手在演藝圈奮鬥。