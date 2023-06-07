有「史上最重打炒房」措施之稱的《平均地權條例》將於7月上路，規範私法人買受住宅許可制、預售屋及新建成屋換約審查等，預估影響房市走向，中華民國不動產代銷公會理事長謝坤成認為，過去台中投資型買家流行投資2房的情況可能轉變，未來以自住、長期型投資為主，產品可能轉向35至40坪的3房為主力。

謝坤成說，過去台中房市投資以小宅當道，他就曾見過有同一物件在成屋前就轉手7次的情況，且因2房產品好入手，不只投資客搶買，建商也因好賣而搶蓋。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴也分析，2房產品過去因為總價低、轉手容易等因素，是預售市場的寵兒，但近來因打房政策讓投資客心態鬆動，且房市景氣轉冷，2房產品出現拋售潮。

謝坤成強調，目前台灣的民間資金仍充沛，且銀行利率仍偏低，這些資金要找到出口，房市仍是高報酬的投資管道，他預判，《平均地權條例》7月上路後，短期投資客減少，選擇進場的買家應以首購自住、換屋自住及長期投資置產者為主，也因此，產品主力可能轉向3房或3＋1房型。

謝坤成認為，7月之後，過去以短期投資轉售的族群或轉為觀望或收手，再出手置房者若為自住客，則產品類型以35坪至40坪的3房為主，但長期投資置產收租者仍會偏好2房類型，建議消費者要選擇好的區段及產品類型、考量自身付款能力，尤其不少建商都紛紛推出優付措施。

謝坤成說，平均地權條例可說是房地產市場的分水嶺，過去曾紅極一時的換約轉售、團購炒作都將成為過去式，房地產市場將回歸到剛性需求的基本面，而3房因好規畫、符合家庭成員需求，可說是不敗物件。