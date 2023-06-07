民眾黨主席柯文哲5天訪日行倒數第2天，7日赴駐日代表處拜會駐日代表謝長廷，柯、謝兩人是舊識，雙方相談甚歡，互動熱絡。柯文哲大讚謝是「人生的導師」，對他非常照顧，謝透露自己接待柯沒有壓力，但「要我喊凍蒜，我就有一點尷尬」，以前柯文哲問他很多事情，現在他沒有辦法再教柯任何事。

柯文哲致詞時大讚，謝長廷幽默有智慧，最重要的，「他長期對我非常照顧，算是人生的導師，於公於私跟他表達感謝，我們之間的話不用講給媒體聽」。

對於此次拜會謝長廷，被解讀為修復跟綠營關係，柯表示，其實大家都不曉得，他民進黨朋友很多，只是這陣子每個人都要叫他戴鴨舌帽、戴口罩，「不然我民進黨朋友比國民黨朋友還多。」

另外，媒體問是否趁機跟謝長廷請教2024總統副手人選？柯說，「有機會啦，私下，不過他現在都在日本，辛苦了。」謝長廷則笑稱，「不會辛苦啦！再辛苦也沒有落選辛苦。」

由於民進黨籍賴清德也投入2024總統大選，接待柯文哲是否有壓力？謝長廷說，「我沒有壓力啊！但如果說要我喊凍蒜，我就有一點尷尬」，更稱就算他跟前總統馬英九見到面也會握手，只是有時候馬喜歡拍背、不喜歡握手。

對於對柯選情有無信心？謝長廷反問，「會不會當選是不是？」現場與會者哈哈大笑，謝笑說，「我們一般不會說人家不會當選」，更幽默對記者說，「你出來選我也不會說你不會當選，這不符合我們的禮貌」。

談到柯文哲的表示，謝長廷指出，民眾黨從零開始到現在第3名，一定是有在成長，這點很不容易，且也是覺得柯有進步，「以前他問我很多事情，現在我覺得，我沒有辦法再教他任何事」。

由於2019年柯文哲訪日時，謝長廷自嘲謝系已解散，媒體形容是「開枝散葉」，謝則回「落花流水」，並贈送給柯文哲「江湖險惡，請多珍重」8字箴言。

另外，此次有沒有箴言要送柯文哲？謝長廷說，江湖險惡不會因為柯參選就不險惡，健康、工作、家庭照顧有時候會因工作忽略，但朋友是永遠的，做人也是永遠的，政治有時候是短暫的，「政治忠孝難兩全，但是也沒那麼嚴重啦」。