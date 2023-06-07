期間限定的「Taste of Living」計畫，旅客入住可升等至最高等級的「歲時紀」獨賣套房。(承億集團提供)

「桃城茶樣子」飯店整體外觀以台灣早期出口茶葉時茶箱堆疊的意象來設計。(承億集團提供)

「承億文旅桃城茶樣子」連4年蟬聯易遊網「全台最美設計旅店」冠軍。(承億集團提供)

「諸羅傍日」是以「琥珀焦糖博士茶」為基底，上層的綿密奶泡以及肉桂粉點綴，讓整體更加圓潤。(承億集團提供)

「唐寧茶TWININGS」鉑金系列唐寧雙人下午茶套餐，吃得到4款甜點、2款鹹點，搭配2款調飲。(承億集團提供)

暑假將至，華人文創設計旅店「承億文旅」攜手全球知名的英國皇室御用「TWININGS唐寧茶」，全新推出「Taste of Living」計畫。活動期間入住「唐寧茶Twinings × 桃城茶樣子 Taste of Living」專案，可直接升等至「歲時紀」獨賣套房並享有唐寧雙人下午茶套餐，專案限定住宿旅客獨享。

英皇室御用茶X阿里山高山茶 中西茶香嘉義「食」光

連4年蟬聯易遊網「全台最美設計旅店」冠軍的「承億文旅桃城茶樣子」，融合文化創意與美學藝術，飯店整體外觀以台灣早期出口茶葉時茶箱堆疊的意象來打造。即日起至8月31日推出期間限定的「Taste of Living」計畫，旅客入住除了可升等至最高等級的「歲時紀」獨賣套房，並可享有唐寧茶體驗茶包組及無邊際泳池下午茶雙人套餐，在嘉義市高空景觀下度過浪漫午後好「食」光。

有趣的是，這是「承億文旅桃城茶樣子」首次與外國精品茶品牌合作，可說是帶給旅客雙「茶」享受。走進大廳，茶香四溢的茶罐彷若台灣早期茶行，櫃台人員身兼茶藝師，為客人奉上親自沖泡的有機茶園的暖茶；客房內擺有每日熬煮的茶湯讓客人加入浴池，不僅品茗，也能享受泡茶澡的樂趣。而「桃城茶樣子」獨賣套房「歲時紀」，取自每一個季節的節氣來命名，官網售價18200元。

頂樓的無邊際泳池自飯店開幕至今時常攻上各媒體版面，白天能遠眺諸山羅列的山稜線美景，晚上則搖身一變成俯瞰嘉義市夜景的N23.5° Lounge酒吧。兼具音樂與調酒的時尚酒吧，擁有壯觀的視野能飽覽嘉義市景，吸引無數旅客朝聖拍照打卡，並在網友票選下當選「台灣十大泳池酒店」。

嘉義最接近天空的酒吧 獨賣唐寧茶鉑金系列新品

除了「茶味」十足的住宿體驗，在「Taste of Living」計畫中， N23.5° Lounge主理人Mark特別推出了飽含濃濃嘉義元素的唐寧聯名特色調飲，其中「鳳和日梨」以「薑芒綠茶狂想曲」為基底，融合香甜鳳梨汁及橙花水，打造充滿夏日風味的酸甜口感；「嘉游夏日」則使用「晨光草原甘菊花茶」為基底，選擇嘉義在地小農所栽植的小黃瓜片與洋甘菊花特有的香氣配搭，形成清爽甜淡的消暑首選；另一款使用「大吉嶺莊園雙芬茶」及香甜水蜜桃汁製成的「寧夏花園」，則融入了充滿復古情懷的冬瓜糖，入口的糖粒口感帶出濃厚茶香，彷若置身花園祕境；「諸羅傍日」則是以「琥珀焦糖博士茶」為基底，上層的綿密奶泡以及肉桂粉點綴讓整體更加圓潤。

攜手嘉義在地「常常」甜點 打造唐寧鉑金茶款甜點

本次「Taste of Living」計畫也邀請了嘉義在地甜點品牌「常常The Frequent.」共同加入。「常常The Frequent.」隱身於嘉義忠孝路，品牌至今已近6年，堅持當天製作販售。此次特別與「承億文旅桃城茶樣子」研發團隊聯手打造「唐寧茶TWININGS」鉑金系列唐寧雙人下午茶套餐，團隊以充滿大自然風情，沁涼感豐厚的唐寧鉑金茶款「薄荷圓舞曲」、「晨光草原甘菊花茶」以及｢薑芒綠茶狂想曲」混搭研發出數款茶點，吃得到4款甜點、2款鹹點，搭配2款調飲。

「歲時紀套房贈雙人下午茶」專案平旺日皆可入住，最低6000元起，含「歲時紀」獨賣套房1晚、唐寧雙人下午茶套餐1套、經典茶款客房體驗組1份。另有「房客加購雙人下午茶」專案，可享1099元加購優惠，平旺日皆可加購，採電話預約，須提前3日預約，日限2組。

承億集團品牌長簡巧珊表示：「承億文旅桃城茶樣子想打造的不只是飯店，而是一款茶的體驗與旅行，透過飲食、旅行將茶葉文化知識與感觸分享所有旅人，實踐品味生活的計畫目的。」