台積電董事長劉德音6日回應缺電問題時說「政府認為電是夠的，我們只能相信他！」當場引發哄堂大笑。《盧秀芳辣晚報》節目今(7日)派出記者張卉林街訪，民眾直呼「非常缺！因為夏天還蠻常跳電的」、「為什麼不蓋核能呢？」、「2025台灣人再這樣用電，絕對會缺電」、「大家都聽懂了，所以大家哄堂大笑啊」、「他們的政策就是沒有要管電夠不夠用」，連曾長年支持綠營的民眾都怒問「搞不清楚政府為什麼裝聾作啞？」

民眾表示「哈，真的蠻好笑的！（張：哪裡好笑？）最好不缺！哪裡夠用？」、「他用這種方式，可能是...就是不敢講啊！不然的話，他為什麼不直接一點？也有可能就是嘲諷，覺得政府的問題比較多」、「這不是有點諷刺嗎？感覺台灣電已經不太夠用了」、「就是不夠用嘛！政府也知道不夠用，因為他不是政府，也沒辦法做什麼，只能相信政府說的話，就只能很無奈地相信嘛！大家都聽懂了，所以大家哄堂大笑啊！」

也有人說「他們的政策偏向，就是沒有要管電夠不夠用」、「偏嘲諷，就是台灣的執政黨認為他們的能源是夠的，但事實並不是如此啊」、「可能他們自己知道缺電，可是大家都說不缺電，所以他說我們只能相信」、「我們也不能改變什麼啊，只能做好自己的事情！」

問到覺得台灣缺電嗎？「很缺啊，非常缺！因為夏天還蠻常跳電的」、「我覺得一定缺！」、「就是很常聽到，台灣電不是很夠用這樣」、「缺啊，非常缺電！為什麼不蓋核能呢？我覺得是需要的」、「我覺得是一定缺的，不然大家不會圍繞在缺電這個話題一直討論，有人就預測說，2025台灣人再這樣用電，絕對會缺電」、「缺歸缺，應該把眼光放在怎麼解決這件事情上」、

「都沒有核能，只依賴煤礦、天然氣，我們的電力供應太不穩定了！」有一位民眾直言，「一旦台海打起仗來，沒有天然氣、沒有煤礦進來就完了！天然氣萬一船進不來，台灣就沒電，這麼簡單的道理，政府一定知道，我搞不清楚他們為什麼裝聾作啞？」他強調，「我以前都一直支持民進黨，可是如果妳是綠媒，我不想講，（張：為什麼？）因為他們等於是政府的傳聲筒，無聊！虧我支持他們民進黨支持那麼久！」