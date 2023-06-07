壞特？te今記者會上宣布即將舉辦個唱。（寬宏藝術提供）

壞特？te今記者會上宣布即將舉辦個唱。（寬宏藝術提供）

壞特？te今(7日)宣布將在8月11日舉辦「壞特？te 2023 LIVE CONCERT」，談到最近的性騷擾議題，她分享過去在職場上曾遇到高位的人，口頭、肢體上越界，她從小就對這類事情特別敏感，當下感到不舒服時，她會直接說「你的手碰到我了」、「可以離開一點」，不會隱忍。

她的新歌〈Oh!Bob! Where r u〉，刻意取了韓語「歐巴」的諧音，她表示，其實是韓劇看太多，想說要寫一個名字，大家可以自己換成Johnny David 之類的，並透露「我喜歡的型是，專一、誠信、懂得溝通，我把我喜歡的條件都寫進去歌裡。」

她表示，新專輯的創作靈感來自於對愛的期望、對愛的各式各樣的感受、當一個女性的感受等等。她還去山上打坐7、8天，形容原本有點像在沉睡，突然好像都醒了，一下山頭腦垃圾都沒了，所以期間創作了很多歌。

是否有求姻緣？她說自己已經單身兩年了，不求了，所以現在決定發歌徵友，把喜歡自己的人都吸引過來，「8／11來我演唱會聽我唱歌。其實我要求不高，要求專一而已，應該沒有很難吧哈哈哈。」

壞特？te歷經一年半的醞釀後，將在生日當天(6／19)發行睽違三年的第二張專輯。記者會上，壞特？te宣布將在Zepp New Taipei開唱，「主軸就是以自己的音樂為主，沒有特別要訂什麼標題、主題，只要大家一起聽我唱歌，就很滿足了。」演唱會門票將在6月9日中午12點啟售，購票請洽寬宏售票(Kham.com.tw)、萊爾富、OK便利商店。