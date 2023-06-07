大陸女星趙露思五官精緻，氣質甜美，早期的作品舉凡《傳聞中的陳芊芊》、《天雷一部之春花秋月》等大多飾演淘氣女主的角色，又有「甜寵系女神」的別稱。近期，新劇《偷偷藏不住》多次釋出上映消息，使她「演技定型」的言論再度被挖出，而趙露思對此在採訪中回應「不想跳出舒適圈」，看似回應此爭議。

趙露思因去年的作品《星漢燦爛·月升滄海》獲得不少好評，被網友大讚是新一代的古裝小花。不過，過往她飾演的角色多為淘氣、可愛型的女性，因此她「甜美可愛」形象一直深植於網友心中，讓部分民眾酸言酸語的指出她的演技僅適合那類角色，不宜轉型。不過，她在後續作品中展現出的精湛演技，使相關言論逐漸止息。

而近期趙露思受訪，問及「被關注的感受」時，她表示：「有人勸我要去讓觀眾看到不一樣的角色，但我就不想。」指出自己想要待在舒適圈內，認為「待在舒適圈是一種自信的方式。」並解釋自己的想法：「我覺得我的舒適區是『我對現在的一切都非常滿足』，所以不願意跳出。」此番言論在陸網上流傳後，直率發言被不少粉絲大讚：「她有自己的獨特想法以及觀點」、「清醒冷靜的女神值得受到大家喜愛。」但也有部分網友批評：「但不轉型就容易被淘汰」、「所以才會演什麼角色都一樣啊！」

事實上，趙露思此前曾被陸媒報導稱是「絕望的文盲」，更於字句中暗諷她不懂角色的內涵，因而無法演好戲。但她近日在作品中的表現，頻頻被網友大讚，不僅撕下過往被貼上「只會演甜寵劇」的標籤，也以行動回應了網路上流傳的酸言酸語。