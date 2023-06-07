女星郭碧婷去年生下兒子，日前被捕捉到穿著寬鬆服飾，在百貨公司玩具樓層，一邊帶小孩、一邊逛街的畫面，卻被形容氣質全失、身材不如過去等等，對此，去年11月晉升為新手媽媽的張齡予氣得大罵：「這是什麼歪風」，更痛批根本是：「明目張膽對媽媽進行外貌羞辱。」

張齡予表示當媽的都知道帶小孩能不化妝就不化，且擔心誤傷，衣服不能有太多裝飾或扣子，更常常遇到小孩哭鬧，頂多兩秒紮個馬尾，就得去哄小孩，絕非隨便亂穿，更火大的是，郭碧婷也被說靠拔罐調養身體，看現況不打算回歸演藝圈，讓她覺得很誇張，強調每個小孩都是拿命去生，且郭碧婷生到兩胎很傷身，為何得承受惡意言論攻擊，提出質疑：「我真的很想知道你們的現實生活是如何沒有愛，才會對『媽媽』這個角色滿滿惡意、無法體諒啊。」

張齡予以親身經歷為例，表示這類外貌歧視言論，從懷孕到生完都深有所感，從不知情的觀眾質疑她越減越肥，到產後還沒瘦回產前，被酸不工作就在家帶小孩，讓她翻白眼到天際，直呼：「我有自己心目中自己的理想樣貌，要瘦回來也是因為想重拾生活節奏、想要健康，媽媽們一個孕期為小孩五臟六腑移位、賀爾蒙代謝都變化，調養沒個半年，需要你一直潑冷水、讓人自我懷疑？」

張齡予表示鍵盤俠罵完拍拍屁股就走，但當事人該有多委屈，強調：「她是被偷拍耶！被偷拍還要被公審，是有多罪大惡極啊？招誰惹誰！她有多衰」，再者，這類集體霸凌的說法帶了風向，似乎每個人都能踹一腳，讓她覺得很有問題：「社會可以容忍這樣離譜風氣，請問現實中的媽媽們不會這樣被隨意的談論對待嗎？努力生養下一代還被這樣酸，誰敢生啊？」最後張齡予也說並非瘦才是美，美其實有很多樣貌，只是看有沒有足夠修養，用更溫柔的眼界欣賞，直呼：「拜託當個有品的人好嗎？」