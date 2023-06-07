針對「魔獸」霍華德說，新合約被砍薪65%，感覺不受尊重，台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹今天說，雙方對數字見解不同，新合約勝場獎金多35倍，若霍華德對合約有疑義，可再討論。

台灣職籃T1聯盟去年網羅前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）助陣，雙方合約已於5月底到期，正在洽談新合約，雲豹執行長張建偉昨天透露，預計7月底、8月初合約狀況會較為明朗。

不過，張建偉昨天並未談及合約細節，TVBS今天報導，霍華德表示，雲豹提出的新合約，減薪65%，讓他感覺不受尊重。

雲豹球團發布聲明表示，與霍華德目前正針對新合約議約當中，霍華德對於薪資計算方式有疑義，球團予以尊重且秉持開放態度，願意和霍華德共同討論，目前尚未達成共識，並基於保密條款，不便對外界透露細節。

雲豹球團表示，球團上季以最高禮遇與霍華德互動，新球季更期待霍華德能提升對球團戰力的貢獻，因此調整計算方式，並增加激勵獎金等，「這都是對霍華德表達高度尊重，雙方互惠的前提下洽談」。

張建偉今天接受中央社訪問時表示，考量霍華德上季約缺席10場比賽，因此新合約採低底薪，另搭配勝場、敗場獎金，「沒出賽、沒獎金，贏球多一點，輸球少一點，類似這樣方式，期許霍華德打多一點，打強一點， 我就付多一點」。

張建偉透露，第1次提出的新合約內容，勝場獎金比上季高35倍，「以（例行賽龍頭）新北中信特攻計算，勝場獎金加起來會比他薪水高，若以雲豹戰績來看就沒有」。

張建偉認為，洽談合約本來來來回回，若霍華德覺得不被尊重，可以提出討論，「他跟我談價格，我跟他談價值， 如果他有做到大家預期，這也是球團目的，你打得好，球隊成績好，你拿得更多，我同意，如果是不管打得好不好，就要拿更多，這就比較不合理。」（編輯：李亨山）1120607