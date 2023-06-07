以販售潛艇堡聞名的速食業者賽百味（Subway）週二（6日）宣布要在中國大陸擴充版圖，規劃20年內開設將近4000家新門市，屆時規模會是現在的7倍有餘。

美國有線電視新聞網報導，賽百味是全球最大的三明治潛艇堡連鎖業者。賽百味總部透過聲明表示，已與上海「富瑞食」企業發展公司（FRS）簽訂新的加盟權總協議（master franchise agreement），堪稱整個速食業界歷來最大手筆協議之一。屆時會指派新的執行長管理中國大陸市場的業務。

上海富瑞食是民間投資人組成的財團出資成立，這次也將取得賽百味在中國大陸所有門市的獨家控制權。

賽百味全球執行長奇德西（John Chidsey）表示，這項協議是賽百味國際成長策略的重要里程碑，讓賽百味在維持世界最大餐飲品牌地位的同時，更能集中火力從策略面拓展品牌足跡。奇德西說，中國大陸是擁有重大長期成長機會的重要市場，希望能藉此讓當地更多顧客體驗到賽百味。

賽百味目前在世界超過100個市場設點，全球門市將近3萬7000家。這次與上海富瑞食攜手合作，是賽百味在美國本土與國外市場擴大尋求新夥伴的一環，尤其是亞太市場。根據雙方協議，未來5年間要把中國大陸境內的賽百味門市數量加倍，從現有大約3500家增加到超過6000家。

賽百味的招牌商品是潛艇堡，也賣捲餅、沙拉與碗裝食品。去年菜單大改之後，業績創下新高。

賽百味前不久才傳出尋求買家的消息，今年2月聘請摩根大通（JP Morgan Chase）尋找買主。賽百味日前已表示，在交易完成之前不會向外界回應此事。倘若成交，這會是2020年甜甜圈與咖啡連鎖業者Dunkin'以113億美元出售以來規模最大的交易案之一。