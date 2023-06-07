遇到這樣的檢舉只能認了？有男子凌晨開著車時，因發現馬路旁有一群行人在走，為了要閃過便將車輛壓在雙黃線上，豈料，這樣的景象卻被後方「檢舉人」拍下，並上網檢舉，當男子收到罰單後，看了很無奈，為了要閃路邊行人，卻被開單喊著「這是要我怎麼開啊」，並向「檢舉魔人」喊話「魔人阿魔人，大發慈悲放過我唄」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳多張照片，從照片中可見，男子4月15日凌晨開著休旅車行駛在某街道上，因車子跨越雙黃線遭民眾拍照檢舉，「不依規定駛入來車道」，但男子疑似要閃過馬路上有一群行人走在一旁，因此車輛才壓到雙黃線，對此，他也喊冤「何苦呢？閃過走在馬路中的行人也被『咬一口』(舉發開單)，是要我怎麼開」，並感到無奈表示「魔人阿魔人，大發慈悲放過我唄」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「我也被拍了一張類似的」、「真的沒事無聊的一堆」、「花錢消災、花錢消災」、「只能說倒楣，遇到這種瘋人檢舉」、「旁邊還有停車欸」、「被警察開單就算了，被這種檢舉達人惡意檢舉真的是無法無天」、「恭喜你被政府回收普發現金了」、「看到這種檢舉影片就開單？不討論檢舉魔人的心態，但是開單的人什麼邏輯？」、「這種還檢舉真的不對，這位檢舉人心態有問題」。