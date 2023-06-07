U：NUS應援影片。（滾石唱片提供）

U：NUS應援影片。（滾石唱片提供）

U：NUS本週六（10日）將在高雄後台舉辦《Reborn to be Alive》巡迴演唱會高雄場，日前在官方YouTube頻道發布〈U ＆ US〉、〈修理偶〉、〈塔莉亞〉3首單曲的官方應援教學影片，4人毫無偶像包袱帶頭錄製影片，大聲喊出直球式的應援口號，盼UNi（粉絲名）們能提前練習。

影片中，站兩旁的高有翔和吳昱廷充滿精神喊聲，完全「氣氛組」擔當；坐中間的蔡承祐和高胥崴則不斷拿手板遮臉，時不時「社恐」發作，尷尬害羞的神情讓粉絲笑稱：「太可愛了」、「越來越期待高雄場！」

U：NUS表示三首歌的應援都是經過精心設計，吳昱廷也透露巧思：「其中〈塔莉亞〉有一部分要大喊出『咚咚咚咚咚咚咚』，是因為聽過台下有些粉絲在之前表演時，會這樣一起喊，所以就決定把大家的創意加進官方應援。」每首歌曲都設計大量的尖叫聲「Ahhhhhhhh」橋段，〈U ＆ US〉更神來一筆穿插日語「哇搭洗襪（わたしは）」，搞笑的內容讓應援更加生動有趣。

在影片中特別難為情的高胥崴表示：「這個應援難度非常之高」，同樣感到尷尬的蔡承祐則附和：「連我自己都做不到！」吳昱廷則說：「我覺得難度大概三顆星而已，希望演唱會可以聽到整齊劃一的軍隊式應援！」高有翔也信心十足道：「對UNi們來說一定很容易的，四個字，勤能補拙，大家一定做得到。」負責炒熱氣氛的兩人充滿期待喊話：「期待粉絲都能熟悉，練起來後在每場活動讓大家見識到UNi大軍的強大陣容！」