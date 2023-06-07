在美國主導下，印太地區的軍事防衛體系已初步成形，其中新加坡位在極重要的關鍵地位，國防成本也持續增加。然而星國國防部長卻警告說，增加軍費開支本身並不麻煩，但是如果不採取外交和各方克制的態度，繼續增加的國防預算可能會導致地區軍備競賽，長遠來看對新加坡不利。

防衛新聞(Defense News)報導，星國防部長黃永宏(Ng Eng Hen)在香格里拉對話(時間6 月 2日~4日)期間，提到他對國防預算增加的擔心。

黃永宏先引述斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)的資料，自2015年起，世界各國每年的國防開支都在增長。接著他說：「在亞太地區，即使沒有任何實際衝突，此處的軍費開支已增加到 5750 億美元。」

根據 SIPRI 的數據，去年全世界在國防上花費了2.2兆美元，其中新加坡花費了 117億美元。

黃永宏表示，「在缺乏接觸、溝通，和相互制約的戰略框架的情況，持續增加的國防競爭，會偏離威懾的效果，反而增加衝突的風險。這就是增加的軍費開支，導致軍備競賽的原因。一但落入軍備競賽，反而就不是是威懾以杜絕戰爭，而是面臨戰爭的破壞力。」

黃永宏呼籲，日本應該主動改善與中國的關係，特別需要主動釋放善意，因為在二戰間，日本入侵中國，這個歷史問題導致的緊張局勢仍然存在。

他進一步說，「亞洲各國對日本仍然有一種殘留的(仇恨)感覺，這是日本必須去努力消解的。中國是日本侵略最大的受害者，1931年日本侵佔滿州，隨後又在1937 年至 1945 年期間，佔領中國大片領土，破壞與死傷難以估計。」

1942年至 1945 年，日本也佔領了新加坡。不過近年來，兩國防衛部門的關係穩步改善，黃永宏也在香格里拉對話期間，會見了日本防衛大臣濱田靖一。

根據 SIPRI 的數據，去年日本的國防開支是460億美元，而中國大陸花費了2920 億美元。