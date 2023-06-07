王瞳下午前往警局做筆錄前接受訪問。（民視提供）

王瞳今天上午在民視大樓前發生車禍。（民視提供）

王瞳今天上午在民視大樓前發生車禍，白色車子車頭全毀。（民視提供）

王瞳跟楊淨宇到宜蘭探視生病癱瘓的志工。（民視提供）

女星王瞳7日一早近8點，在民視林口大樓停車場前路口發生車禍！王瞳受訪時表示，當時她正開車準備左轉進入公司地下停車場，終於等到對向一輛車停下來禮讓、要讓她過，她因為是綠燈就理所當然左轉，「結果還來不及反應，就聽到『碰』一聲！」受到很大驚嚇的她趕緊下車查看跌坐在地的女機車騎士傷勢，所幸對方只有輕微擦傷，後來自行就醫，王瞳的白色車子車頭則嚴重損毀。

王瞳坦言自己當下受到嚴重驚嚇，幸好電視台保全趕緊報警並打119，她因為是8點的通告要趕拍戲，必須馬上轉換心情，逼自己進入工作狀態，開始化妝、拍戲，結果外景戲一拍完，原本在緊繃狀態的她馬上腿軟、頭暈不舒服，手腳發麻，劇組催促她去醫院檢查。她原以為自己無大礙，照X光後，發現稍微胸挫傷，醫生也開給她鎮定劑。之後她就前往派出所做筆錄，後續交由警方處理。

其實王瞳6日才向劇組請假，與療癒歌手楊淨宇和宜蘭縣活力關懷協會一起到宜蘭探視正因病受苦無依的志工媽媽林小姐，為其募集龐大醫療費用及剛出生的早產嬰兒的照顧費用。王瞳表示，這位長年為許多社福單位擔任志工的媽媽，在懷孕7個月時發現脖子有惡性腫瘤，因腫瘤惡化太快且包覆中樞神經，無法開刀切除，導致頭部以下全身癱瘓；其實這位志工媽媽4年前就和「霸氣樂團」合作過，當初他們也是做公益而認識，平時熱愛生命也幫助許多單位，這次遇到困難，宜蘭很多很棒的公益單位立刻刻協助找到救援管道，她一得知消息也立馬決定要去親自探訪、協助募款，希望自己小小的力量，能夠拋磚引玉，號召民眾一起發揮愛心，傳遞溫暖。

此外，上周六也是「霸氣樂團」再出發的首次演出，王瞳表示很感動，覺得艾成的歌曲、搖滾精神，有傳承下去的感覺。唯一不適應的是自己扛樂器、自己開車去練團，以前都是站在他的身後，幫他伴奏，一起玩音樂。現在的心境一樣是為他伴奏，繼續把樂團的歌發揚下去，讓更多人聽到他的創作，也期待霸氣樂團的再出發，用音樂感動更多人。