近日有台灣航空軍事迷公布一段共軍的廣播錄音，研判解放軍正在系統性模擬美軍逼近領空時，從廣播到實彈射擊的三階段攔截訓練。前空軍副司令張延廷分析，廣播、發射曳光彈的目的是為了「錄影存證」，用來證明實彈警告射擊之前，中國大陸有先進行警告。

據臉書粉專「Taiwan ADIZ」表示，今年5月25日，在非一般驅離廣播通用頻道上記錄到共軍準備對接近領空、進入領空的美國軍機，進行攻擊的廣播，但當時並無任何美方軍機在空域活動，因此「Taiwan ADIZ」研判是進行高強度演練。

據錄音內容，中共將演練分為幾個階段，若美國軍機持續接近領空時，首先是「廣播驅離」、接下來會「發射信號彈示警」，隨後將「於美國軍機前方進行實彈警告射擊」，美軍機進入中國領空後「於美國軍機前方實施放油」。

張延廷今在政論節目《新聞大白話》中分析，共機是在一般的民航頻道做演練，若美機接近，會先廣播警告，若美機持續抵近，就會發射曳光彈。他指出，共機這兩個動作，是為了做「電子的錄影存證」，證明共機有先做警告，若美機持續抵近，第三個步驟就是實彈的警告射擊，若美機進到中國領空，共機不會斷然擊落，而是會放油。

共機上周在南海上空攔截美軍偵察機，加速切入航道掠過美軍機機頭，尾流造成美機機身嚴重搖晃，張延廷指出，若當時共機有放油，美機的視線會被糊掉；他也解釋，放油又分為放「滑油」和放「燃油」兩種情況，燃油較為容易揮發，而滑油會更可能糊住擋風玻璃。

張延廷表示，目前共軍是在做程序演練，之後會不會變成事實，就還有待觀察，但共軍開始演練，可能這些狀況未來就會發生，而中國大陸也是在演練錄音的證據保存，至於是否有闖入領空，現在有GPS定位一看就很清楚。