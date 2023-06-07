高雄民代助理住處遭潑紅漆 警循線迅速逮人

高雄一名41歲段姓男子於7日清晨4時55分許到左營區新庄仔路的高市府市政顧問蘇炎城辦公室的許姓男助理住處潑漆。左營警方經調閱監視器畫面，於今日晚間7時30分在楠梓區宏毅二路逮補段姓男子。至於男子的犯案動機，仍待警方釐清。

段姓男子於清晨到許姓男子的住處潑灑紅油漆，警方對此相當重視，於今日晚間發布已經查獲嫌犯，將於晚間稍後公布細節。

蘇炎城的兒子蘇致榮曾經在去年參選高雄市議員失利，蘇致榮於今天上午譴責嫌疑人的暴力行為。