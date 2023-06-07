Tesla特斯拉執行長馬斯克近日訪陸，NVIDIA輝達創辦人黃仁勳日前訪台也颳起旋風，還一度傳出黃要訪陸。前立委郭正亮5日在《全球大視野》節目指出，特斯拉想擴產到200萬輛，還要推Megapack儲能電池，中國大陸會很樂意接特斯拉，因為儲能概念對中國是有利的，中國真的需要儲能設備。NVIDIA營收有22％在中國大陸，黃仁勳很清楚，雲計算都必須要用到他的晶片，全世界圖形晶片最大的三個訂單，就是美國、中國大陸跟台灣。

「特斯拉，確實他想擴產！」郭正亮表示，本來是125萬，他想要擴產到200萬輛。還有他那個Megapack，儲能電池。「我認為中國大陸會很樂意接特斯拉啦！」因為馬斯克這個人，在西方世界蠻有宣傳能力的，他有推特。而且儲能這個東西對中國是有利的，中國真的需要儲能設備。

郭正亮提到，至於黃仁勳的NVIDIA，目前營收有22％在中國大陸，他也很清楚，會用到雲計算的，都必須要用到他的晶片。可以去看：騰訊，怎麼可能用不到？雲計算、伺服器。事實上，全世界有關圖形晶片最大的三個訂單，就是美國、中國大陸跟台灣！