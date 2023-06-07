法國網球公開賽9日晚間將上演喬柯維奇（Novak Djokovic）與球王阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）的男單準決賽，喬柯維奇不僅要尋求史無前例的第23座男單大滿貫冠軍，還有機會一併奪回球王寶座。喬柯維奇是大會第3種子，實際ATP排名為第2，他與阿卡瑞茲的積分差距並不多。

阿卡瑞茲目前7175分，喬柯維奇6315分，排名第3的麥德維夫（Daniil Medvedev）6100分。麥德維夫是法網第2種子，結果首輪就苦戰五盤敗給非種子的巴西選手懷爾德（Thiago Seyboth Wild）。麥德維夫是硬地高手，他巴不得早點結束紅土賽季，此次只剩阿卡瑞茲、喬柯維奇爭雄。

暫時領先860分的阿卡瑞茲如果獲勝，將可把差距擴大到1340分，更加穩固他的球王統治。阿卡瑞茲說：「這場是大家最想看的比賽。要當上最強的人，你就得打敗最強的人。喬柯維奇是世界頂尖的選手，我很期待這場對決。」

相較於身經百戰的喬柯維奇，今年才20歲的阿卡瑞茲手裡還只有1座大滿貫金盃（2022年美網冠軍），那次是喬柯維奇因為疫苗問題無法入境美國。兩人生涯交手過1次，去年的馬德里大師賽4強，身為地主的阿卡瑞茲力戰三盤擊退了喬柯維奇，這次是他們首度在大滿貫對決。