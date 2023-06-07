南韓一名美女實況主ohsevely（오세블리）日前來台旅遊，她在淡水騎車時被一名黑壯男子騎車尾隨，更直接伸手騷擾，實況主拒絕後氣得大喊：「Don't follow me（不要跟著我）」，影片曝光後引起網友憤怒，事後該男子被逮捕，實況主回到韓國後表示：「台灣是一個非常安全的地方」。

美女實況主ohsevely日前來台旅遊，她沿途開直播分享，在淡水租了一輛自行車代步，本來是悠閒的旅遊，不料網友注意到她身後一直有一名藍衣男子尾隨，見ohsevely迷路就上前拿過對方手機指引，本以為事情應該就這樣了，沒想到過了一會藍衣男子又騎摩托車出現，還故意靠近伸手觸碰ohsevely的下體，讓她嚇到立刻停車，馬上用英文拒絕男子：「不，不要碰我」、「不要跟著我」。

該影片在韓國論壇瘋傳，引起韓國媒體關注，在台灣也有不少人怒罵該名男子，根據《NOWnews 今日新聞》報導，警方根據影片內容展開追查，蒐集該路段監視器後鎖定嫌犯身份，請該男子到案說明。ohsevely今（7日）在Instagram發布長文，她表示有聽說嫌犯被警方抓捕，「當時我也感到非常驚慌，但沒有想到我自己沒有要求的情況下這麼主動調查並找到了嫌疑人。已經跟台灣警方聯繫並傳達了我的意思，決定不會有其他申訴處罰只警告處理」，她也說自己來台灣旅遊已經三次了，自己很喜歡台灣，對台灣也有許多美好回憶，大讚台灣人非常體貼「讓我感覺到了台灣是一個非常安全的地方。至於現在的我沒有任何問題，因此大家也不用太擔心我了。」

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