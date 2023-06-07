香奈兒（CHANEL）日前在倫敦Lindley Hall發表2023年《TWEED DE CHANEL》系列珠寶，以堅硬璀璨的珠寶詮釋軟柔溫暖的斜紋軟呢布料，在珠寶界掀起傳奇，當天晚上在大英博物館舉辦晚宴，邀請凱莉米諾（Kylie Minogue）在館內高歌，香奈兒代言人綺拉奈特莉（Keira Knightley）盛裝與會同歡，再度創造了奇蹟。

凱莉米諾身穿黑色小洋裝在台上載歌載舞，讓原本閉館後應是一片沉靜死寂的大英博物館，頓時變得熱鬧非凡、生氣盎然，尤其是高唱最近榮登UK Big Top 40排行榜冠軍的新曲《心跳撲通》（Padam Padam ）時，歡樂歌聲充滿渲染力，彷彿要讓大英博物館的雕像和木乃伊也跟著「心跳撲通」復活。

香奈兒在2020年首度推出45件以斜紋軟呢為靈感創作的珠寶作品《TWEED DE CHANEL》，以珠寶詮釋香奈兒的經典斜紋軟呢，廣受好評。今年，香奈兒在英國倫敦再度發表《TWEED DE CHANEL》系列珠寶，件數規模更甚以往，總共有63件作品，以珠寶生動呈現流蘇、蕾絲、刺繡等織物紋理和豐富細節。