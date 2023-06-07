明（8）日花東地區有不定時零星短暫陣雨，各地大致多雲到晴，午後因熱對流發展有局部短暫雷陣雨機率，不時有局部大雨發生，中南部清晨至上午亦有零星短暫陣雨。氣象局表示，輕颱谷超目前位於鵝鑾鼻東南東方海面上，未來將朝西北並在琉球南方海面有北轉的趨勢，對台灣的天氣沒有直接影響。

氣象局預測明天降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天台灣附近環境為偏南風，花東地區有不定時零星短暫陣雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨，其他時間各地大致多雲到晴，午後因熱對流發展，雲量增多，各地有局部短暫雷陣雨的機會，不時有局部大雨發生；溫度方面，西半部高溫可達33、34度，東半部高溫約31、32度，其中台南近山區處或河谷有連續3天出現36度高溫的機率。

氣象局預測未來天氣。（氣象局提供）

氣象局說明，隨著北方鋒面逐漸接近，周五（9日）北部、東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨，北部、東半部地區及中南部山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率；周六（10日）鋒面較接近北部海面，各地有局部短暫陣雨或雷雨，午後易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。

下周日至下周三（11日至14日）由於南海季風低壓帶影響，天氣不穩定，中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，各地留意短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。