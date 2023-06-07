新竹市衛生局7日證實，新竹市出現首位4歲男童猴痘病例，目前男童住院治療中，衛生局經初步疫調匡列相關同住家人4名，已進行衛教並自我健康監測21天，衛生局呼籲民眾提高警覺。

衛生局表示，該名個案為4歲男童，初步疫情調查結果，男童無出國史，但有家族接觸史，就讀竹市幼兒園，於6月1日晚上出現發燒情形，6月2日因右眼出現紅腫就診，未再到校上學，後續手腳及軀幹出疹水泡等症狀，且眼睛症狀未好轉， 6月5日至醫院就醫，經醫師評估後採檢通報猴痘並於6月7日研判為確定病例，目前住院治療中。

衛生局說明，該確診幼兒因與先前確診之同住家人於發病後有日常生活接觸，疾病管制署研判為家戶感染。疾管署表示，經疫調結果，目前接觸者皆無出現相關症狀，且個案發病後該生未至就讀之幼兒園，評估幼兒園傳播風險為低。

衛生局即日起進行接觸者追蹤，包括同住家人、幼兒園同學及醫療照顧相關工作人員等進行衛教及自我健康監測21天，同時與教育處和幼兒園將進行幼兒園環境清消與衛教說明會等防治工作，也將針對醫療及再次評估高風險接觸者，評估是否進行猴痘暴露後預防接種。

衛生局長陳厚全提醒，猴痘可以透過密切接觸確定個案的皮疹、瘡痂、體液造成人與人之間的傳染，只要與猴痘患者進行擁抱、按摩和親吻或任何不安全的性行為都有可能感染猴痘，猴痘症狀包括可能會在身體的任何部位出現皮疹，例如生殖器、肛門、手、腳、胸部、面部或嘴巴等，相關症狀則有發燒、畏寒、淋巴結腫大、肌肉痠痛、頭痛等。

教育處表示，為防止疫情擴散，教育處將密切追蹤疫情擴散情形，採取必要的防範措施，確保幼兒的健康和安全。同時，已請幼兒園注重保密原則，確保幼兒和家長的隱私得到保障。

衛生局說明，曾與猴痘個案接觸，仍可正常生活上班上學，若出現皮疹或其他可能的猴痘相關症狀時，請主動聯繫衛生單位，協助安排就醫及診斷，就醫時請佩戴醫用口罩，並主動告知相關接觸史。