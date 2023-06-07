5億高中生解剖報告出爐！高大成情緒激動喊話法醫做這事 點出針孔「這疑點」最麻煩：我最擔心這件事情

台中5億高中生墜樓案持續受到社會各界矚目，昨(6)日台中地檢署才對「檢警解剖鑑定結果」發出千字新聞稿，提到賴生死亡原因符合「高處墜落」，並且已驗1000餘種毒藥物檢測，體內並未檢出酒精、葡萄催芽劑或其他常見的毒藥物反應，而法醫高大成則認為，賴生身上的針孔是關鍵，質疑賴生是「死後墜樓」，氯化鉀則是最有可能的物質，機率高達99.9999%，對此，台中地檢署也做出簡短回應。

昨(6)日台中地檢署罕見發布千字文新聞稿對外說明，解剖鑑定報告顯示，死亡原因符合「高處墜落」， 造成左後背部鈍挫傷，引起左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血而死亡；已驗1000餘種毒藥物檢測，體內並未檢出酒精、葡萄催芽劑或其他常見的毒藥物反應。

高大成怒了! 5億高中生死因調查掀法醫戰 高大成激動嗆:看不出死因又不認輸 至少去看現場｜下毒奪命氯化鉀可能性?! 高大成:若不是也束手無策了

法醫高大成則認為並沒有說賴生不是墜樓，而是認為是「死後再墜樓」，因為只有臟器出血，若沒有血塊就是死後再墜樓，另外，高大成也強調賴生身上的針孔是關鍵，針孔注射什麼東西他不知道，但是一定有留下「痕跡」，把皮膚、肌肉送去鑑定，如果國內沒辦法處理就送去國外處理，看有沒有氯和鉀等存積，尤其是施打氯化鉀的可能性很高，因為氯化鉀只要打20c.c.就會死亡。

高大成也提到，氯化鉀為什麼最有可能，因為氯化鉀在國外被用來安樂死，另外他也曾問過10多位主任級的醫師，都提出氯化鉀的可能性，直言機率高達99.9999％，不過他也表示有可能注射進去稀釋就驗不出來，最麻煩也是他最擔心的，找不到氯化鉀，就找不到其他可能造成賴男死亡的原因。

對於法醫高大成的說法，台中地檢署昨(6)日才發出「檢警解剖鑑定結果」的千字新聞稿說明，今(7)日沒有多做回應，僅回覆「針對各方意見檢方都會參酌考量依法辦理」。