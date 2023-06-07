歐弟參與安于晴爸爸的60大壽。（讀者提供）

歐弟參與安于晴爸爸的60大壽。（讀者提供）

歐弟參與安于晴爸爸的60大壽。（讀者提供）

安于晴日前為自家面膜拍攝短影音。（摘自安于晴IG）

安于晴日前為自家面膜拍攝短影音。（摘自安于晴IG）

安于晴日前為自家面膜拍攝短影音。（摘自安于晴IG）

安于晴試用自家面膜。（安于晴提供）

安于晴外型清純、身材性感，擁有不少粉絲。（安于晴提供）

女星安于晴今年初在泰國旅遊遭當地警察臨檢勒索，引發台泰兩國輿論譁然，時隔數月，她6日晚上被本報讀者發現與親友在喜來登飯店為長輩慶生。令人驚訝的是，與她並肩而坐的，居然是與重慶美女前妻鄭雲燦離婚、恢單兩年的歐漢聲（歐弟）！席間兩人互動看似曖昧，歐弟也展現身為綜藝主持人的幽默，把在場親友逗得笑呵呵，歡笑聲不斷。目擊者表示，那畫面就像安于晴帶男友見長輩般自然溫馨，最後他們還一起大合照，結束愉快的晚宴。

安于晴今接到本報記者詢問電話時，大方坦承男生確實是歐弟，不過她說兩人不是男女朋友，強調只是「合夥」關係，因為他們合作開發的一款面膜產品即將正式開賣，「剛好我爸60大壽，歐弟也快過生日，他前幾天從國外回台，我也剛點完面膜庫存，要跟他說目前產品進度，還要給他完成品，讓他和其他藝人朋友試用！所以就邀請他一起來慶生」。她笑問：「直擊的讀者應該有看到我們桌上都是面膜吧？」

她說，面膜「夏歐」的英文名「CHA Ou」是取兩人的英文名字前面縮寫，「而且念起來很有法國感！」對於目擊者覺得看他們互動像男女朋友？安于晴秒否認：「不可能！」歐弟也透過經紀人表示，兩人真的只是正在合作面膜產品的朋友。

至於將來是否有進一步發展的可能？對比前妻鄭雲燦與陳昊森、周湯豪陸續傳緋聞，感情生活相對單純的歐弟表示：「目前就只是單純事業合作夥伴關係。」似乎也不想把話說死。

安于晴表示，兩人是因為有共同朋友介紹而認識，歐弟近來保養及瘦身減重有成，她也一直都對健身、護膚美容保養很有興趣，才會一起討論這話題並進一步合作開發面膜產品。她說，歐弟在大陸做直播帶貨成績不錯，感覺對方也很想推坑她一起去做抖音直播帶貨，成為他的夥伴，「但我覺得我們先做產品，看市場需求反應，之後再看要不要進一步合作」。

她前幾年原本都在大陸拍戲發展，3年前因爸爸罹患肝癌，所以先回台灣專心陪伴家人，還去考了健康管理師，並特別投資研發對爸爸有幫助的益生菌產品，對於要再去大陸工作、做直播帶貨，她暫時有所遲疑。

被問感情現況，安于晴低調表示目前單身，現階段還是先以工作和照顧家人為主，至於歐弟有沒有追求她？她笑回「沒有吧」，不諱言剛認識時還曾直接對歐弟說「我覺得你滿憂鬱的」，但現在的歐弟則滿開朗的，「他狀態變得很好，是那種發自內心的開心，我從朋友角度也覺得他應該讓大家看到他現在最好的狀態！」