「蘇珊大嬸」蘇珊波伊爾(Susan Boyle)過往曾參加《英國達人秀》，並以其貌不揚的顏值配上天籟美聲的反差火遍全球，近期她重返節目，再次演唱代表名曲，更透露自己去年曾有過一次輕微中風，「我為了重返舞台拚了命，而我做到了。」

蘇珊波伊爾當年以一頭亂糟糟的捲髮以及有些豐腴的身材亮相節目中，原本不被大眾看好，卻因以天籟美聲唱出《悲慘世界》中的一曲〈I Dreamed a Dream〉，從此聲名大噪，雖然僅獲得亞軍，但仍為她累積不少知名度，後續推出的專輯，更以超過900萬張的數字打破多國唱片排行榜的銷售紀錄。

據外媒《People》報導，蘇珊大嬸近日重返《英國達人秀》，再次演唱〈I Dreamed a Dream〉，並與該劇演員合唱另一首〈Do You Hear the People Sing?〉，不只讓台下觀眾聽得如癡如醉，更獲得不少掌聲。誰料，蘇珊在演唱結束後，提及自己的表演指出：「感覺很棒，這對我來說很特別，因為去年4月我有輕微中風。」並補充表示：「我為了重返舞台拚了命，而我做到了。」

此外，蘇珊也在個人社群上公開自己重返舞台的消息，除了分享表演畫面外，更寫下：「今晚對我來說很特別，過去一年我努力將歌唱的技能找回來，唯一的目的就是為了能夠再次上台唱歌。」而粉絲們也紛紛在留言區中寫下祝福的字句：「你做了一件很了不起的事」、「很開心聽到你逐漸康復的消息。」