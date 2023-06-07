進日民進黨爆出多起性騷案，引發「#Me Too」風波，未料致力於防範數位科技下性別歧視、暴力的NGO組織「數位女力聯盟」，今天也爆出性騷事件，遭控的騷擾人為聯盟秘書長張凱強，聯盟下午發出道歉聲明，卻被網友痛批避重就輕，「虧你們自稱女性守護者」。

一名已離職的前助理控訴，在2021年10月時，遭到張凱強性騷，最後甚至因此被解雇。女子表示，最初她應徵志工，張凱強認為她的履歷較適合當秘書，因此想改聘她為助理，未料張凱強自此開始積極私訊騷擾，例如自行打電話叫她起床，稱她為「小豬」，要求追蹤私人社群帳號。

女子說，自己明確表示拒絕後，張凱強行為升級，開始追問自己的感情狀況、伴侶性別，甚至還開始情緒勒索，惱羞罵「小氣鬼，去喝涼水吧」，當她堅決表示要劃清界線後，張凱強便將她孤立，不再交付工作，最後以此理由解雇自己。

對此數位女力聯盟7日下午在臉書發出聲明，表示已臨時召開會議，成立調查小組，期間張凱強也將停職，強調聯盟自許擔任性別暴力被害人的守護者，卻忽略會務人員言行可能造成的冒犯。辜負社會的期待，非常自責。

然而聲明中並未道歉，甚至辯稱「會務人員言行可能造成的冒犯」，遭網友痛批：「彷彿在說原來我並不清楚我傳的這些訊息可能會冒犯到人，只是一時輕忽罷了」、「這是在暗示被害者反應過度嗎」、「你要不要看看自己在說什麼」、「虧你們自稱女性守護者，帶給受害人的創傷比噁男孩多的多」、「可能造成的冒犯？你們輕描淡寫的技能樹真是點到封頂發光欸」、「可以解散了」、「這是哪門子的女力聯盟？停職調查之後呢」。

據了解，受害女子文章早於事件發生當下便寫下臉書文，但先前因欠缺勇氣而沒有公開，看到近日MeToo風暴後才下定決心曝光貼文，為自己討公道。