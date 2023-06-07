美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）來台，據了解，明天上午將與民進黨總統參選人、副總統賴清德見面，不過特別的是，兩人相約台南。

羅森柏格短短兩個月二度訪台，並宣布將與三黨候選人會面，今(7日)下午5時下班時刻，低調與新北市長侯友宜見面，是她此行第一位見到的總統參選人，雙方暢聊近1小時，新北市府在會面場合陳列市府在SDGs相關成果，所有市府女性首長也都入列，最後侯友宜親自送羅森柏格到板橋火車站。

至於羅森柏格的第二場「面試」則是賴清德，有別於和侯友宜安排在新北市政府，賴清德則選在本命區台南，與羅森柏格見面。

據了解，之前傳出侯友宜與羅森柏格將一起去平溪放天燈，但最後在新北市政府見面；賴清德明天台南行程預計上午9時15分開始，由於台南是古都，又有許多台灣在地小吃，賴清德這次「面試」與羅森柏格相約台南，還可以當地陪，別具心思。