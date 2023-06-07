新北市推動廚餘發電「生質能源中心」開發計畫，預計打造日處理200噸以上廚餘的厭氧醱酵場，產生的沼氣還可發電，粗估年發電量1160萬度，售電收入可達8100餘萬，其中石門也是納入考量的興建地之一，引起地方憂慮；國民黨新北市議員陳家琪表示，在核一廠除役地方終於有望解除禁限建之際，絕不同意再有嫌惡建設進入石門。

新北市環保局表示，為拓展廚餘多元去化管道，「生質能源中心」開發計畫採BOO模式，6日舉辦公聽會後，會中決定在13日前地方民眾可以書面的方式向環保局表達意見，後續將匯集意見交由廠商製作可行性評估報告，再交給環保局展開審查，預計今年內審查結果會出爐。

鄭宇恩認為，新北市府多次表示廚餘處理要朝提高效能、要採生質能源發電，但實際上卻消極的交由廠商BOO，呼籲市府尊重在地居民的意見，除了加強和地方溝通，選址部分更要尊重在地意願，也希望市府在推動再生能源有更具體作為。

陳家琪強調，石門區長久以來因為核一廠的緣故遭禁限建長達40年，這期間導致地方經濟發展的停滯、人口嚴重外流、也讓居民們的土地財產權益損失，現在核一廠除役，終於有望解除禁限建，讓地方得以重新開發，絕不同意再有嫌惡建設進入石門。