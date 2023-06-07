大陸女星Angelababy（baby，楊穎）因為與男神黃曉明結婚打開知名度，但兩人婚姻僅維持7年告終，離婚後她重心全放在演藝事業上，不是拍戲就是出席時尚活動。近日baby被爆出在錄影現場發脾氣，飆罵人氣女星白鹿，但雙方都未對此傳聞回應；沒多久有一段baby私下補妝畫面流出，體態竟瘦到皮包骨，強顏歡笑的模樣更是讓人心疼。

一直以來baby都以纖細骨感身材著名，今（7日）微博上出現一段baby在補妝時，自得其樂地唱唱跳跳，雖然臉上笑得很開心，但隱約露出無神的樣子，讓人有種「強顏歡笑」感覺；另外畫面中的baby更是瘦到皮包骨，身上禮服都隨時快掉下來，也讓網友看了都直呼好心疼。

而baby在離婚後專注在工作上，但爭議也不斷，尤其日前傳出她以節目《奔跑吧》元老身分回歸，遭到節目組打錯名字心情受影響，沒想到又被爆料，baby直接在錄影現場大發雷霆，甚至飆罵另一位女星白鹿；但baby與白鹿兩人都並未回應此傳聞，只在各自的微博上宣傳近期的活動。

其實baby過去才因瘦到美背出現蝴蝶骨，被整形醫師指出「可能是一種不良體態」，引起熱烈討論；儘管baby的纖細身材被形容成，能夠讓人感受到蝴蝶振翅的力量感和美感，但醫師解釋這是一種不良體態特徵「翼狀肩」，還強調在放鬆時蝴蝶谷明顯又有痠痛感的人，要盡早矯正。