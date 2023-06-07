新加坡總理李顯龍早前在臉書（Facebook）宣布確診，身體康復後於周三（7日）會見來訪的印尼總統佐科威（Joko Widodo）。

據新加坡媒體《聯合早報》報導，李顯龍在臉書上發文說，很高興他康復了，能與佐科威和其夫人伊莉安娜（Iriana）見面，他們一起共進午餐，吃了其中一道佐科威最愛的本地美食雞飯。

報導指出，佐科威這次訪問新加坡，是為了參加由新加坡國有投資公司淡馬錫控股（Temasek Holdings Pte）主辦的「第九屆生態繁榮周」，他周三上午在活動上發表演說，談印尼興建中的新首都「努山塔拉」。

李顯龍說，氣候變化和推動城市可持續發展是重要的挑戰，新加坡期待能繼續在這些課題上與印尼合作。他也期待能在今年較遲時候，在下一屆東協（ASEAN）峰會上與佐科威見面。第43屆東協峰會將在9月舉行，印尼是東協今年的輪值主席國。