號稱「台式牛排教父」孫東寶牛排，主打平價牛排，配餐更是吸引不少客人上門，不過一名網友近日再度回訪，發現原本常點的品項消失，女友點的主廚牛排尺寸也變小，質疑品質下降，引起眾人討論，還有店員留言解釋，證實有換過肉，認為「算是變好吃了」。

一名網友在Dcard發文表示，自己與女友最近去吃孫東寶牛排，距離上次光顧已有一陣子，發現不僅常點的老饕牛排消失了，女友點的主廚牛排也變得小塊，還有一部分是筋，質疑品質不如以往，揚言列入黑名單。

貼文引起眾人熱議，每個人褒貶不一，「去孫東寶不是為了吃餐包嗎」、「牛排部分菲力沒了之後，其他牛排真的吃不下口」、「那個鐵板麵真的是難以下嚥」、「不喜歡那種麵，但我很愛他們的餐包跟濃湯，肉覺得還可以，不會難吃」、「麵是我覺得孫東寶僅存的優點」、「湯明明就不錯，這個價位找不到比他好的湯」。

一名現任員工則留言回應，證實主廚牛排有換過肉，等於是板腱的縮小版，「以前的主廚牛跟老饕是一樣的肉，嚴格說起來算是變好吃了」，還透露如果喜歡吃餐包，可以直接跟櫃檯購買。