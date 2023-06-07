各界不斷爆出性騷擾事件，民進黨台北市議員洪婉臻踢爆，台北市政府同樣也有發生，已知受害女性6位，為公園處轄下處所的女性職員被駐衛警性騷擾，包含言詞、動手動腳及摸胸等，但申訴後因無監視器等證據，行為騷擾並無成立，言詞騷擾成立後僅以調職處理，但該名駐衛警仍可待在原場域。台北市政府稍早回應，涉案時間是發生在柯市府任內，當時相關涉案人調離現職，在程序中有受到懲處，會持續清查相關事實，務必做到零容忍、不包庇。

洪婉臻指出，公園處轄下處所的女性職員被駐衛警性騷擾，駐衛警以公會代表的權勢和資深資歷，對女職員關心，博取信任後藉機動手動腳，甚至是摸胸，時間長達5年，其中有3名女性職員受不了，於去年11、12月像公園處申訴，並爆出受害者至少有6名，更有受害者離職。

她質疑，公園處長黃淑如同樣身為女性，是否有知情不報和吃案的情況？蔣萬安聲稱不容許性騷擾發生，但面對性騷擾的申訴處理流程，卻並不完善。要求蔣萬安徹查並道歉，黃則為此下台。

台北市政府發言人殷瑋表示，蔣萬安與市府團隊對於性騷擾絕對是零容忍，一定是最嚴厲的譴責相關的言論及行為，也絕不會包庇，據目前已知的資訊，涉案時間是發生在柯市府任內，當時相關涉案人調離現職，在程序中有受到懲處。會持續清查相關事實，務必做到零容忍、不包庇，若如果當初處理的過程中有任何不周延，一定會要求相關用局處即刻啟動相關機制。