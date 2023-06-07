伊朗日前展示首枚國產極音速飛彈「法塔赫」（Fattah），據伊朗官媒報導，法塔赫速度高達音速15倍，射程1400公里，可避開以色列的鐵穹飛彈防禦系統。前空軍副司令張延廷今( 7 日)表示，速度若到音速15倍，連愛國者飛彈都難以攔截；前海軍艦長呂禮詩也指出，依法塔赫幾乎垂直的彈道來看，國軍想在花東縱谷建戰備跑道的計畫已經沒用了。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）日前在一場儀式上，公布「法塔赫」飛彈的照片。網路也傳出一段法塔赫的試射影片，顯示飛彈近乎垂直的精準擊中地面目標。

Iran Fattah's hypersonic missile warhead hit the target with great precision. pic.twitter.com/KZy7fw0H5w — KNN NEWS WORLD (@KNN_NEWS_) June 6, 2023

前空軍副司令張延廷今在政論節目《新聞大白話》指出，法塔赫的速度達到音速15倍，別說是鐵穹，連愛國者飛彈都攔截不到，愛國者最快僅4.2倍音速，想用慢速攔截快速，難度非常高，雷達鎖定也會有問題。

呂禮詩今也在《新聞大白話》節目中指出，據網傳影片顯示的彈道來看，法塔赫幾乎是垂直的命中目標。很多人倡議要在台灣東部建立戰備跑道，以便在共軍來襲時，我空軍可以在花東縱谷的戰備道進行起降，但依法塔赫的垂直彈道來看，「沒用！這個就告訴我們，沒用」。

據伊朗官媒公布的法塔赫照片，呂禮詩也分析，它是固定翼面、單錐體，改變方向的關鍵就在於可以調整的噴嘴方向，這是第一個技術突破。

呂禮詩續指，伊朗官媒公布的照片中，飛彈旁還有一個帶噴嘴的球體「就是核彈」，而《美聯社》報導稱伊朗僅差６％的濃度就能製造核武，相當於伊朗即將同時擁有核彈和高超音速飛彈，美國接下來能否繼續在中東當大哥，值得關注。