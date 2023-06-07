據路透社報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）周三（7日）稱，烏克蘭「破壞分子」（saboteurs）和一支偵察組周一（5日）晚上炸毀了烏克蘭東北部東北部哈爾科夫州（Kharkiv）的陶里亞蒂-敖德薩（Togliatti-Odessa）液氨輸送管線，並且造成平民受傷。

綜合法新社和俄衛網報導指出，俄羅斯在對烏克蘭發動戰爭前，常通過陶里亞蒂-敖德薩管線輸送液氨。該管線鄰近哈爾科夫東北部村莊馬休季夫卡（Masyutovka）。俄方將烏方針對陶里亞蒂-敖德薩液氨管線的破壞行為，視為恐怖主義行動，受傷的平民已經得到妥善治療。

另據《每日郵報》報導，有親莫斯科團體發布管線被炸後的影像，畫面顯示馬休季夫卡村莊林區上空有氣體雲（cloud of gas）沉降。報導還指出，氨有劇毒，會對肺部、喉嚨、鼻子和眼睛造成嚴重刺激。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）周三稍晚說，液氨管線的修復工作要持續1至3個月。