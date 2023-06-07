Greg Hardy got dropped twice in Team Combat League boxing pic.twitter.com/NSB9KDQeF2 — Fight Lounge (@fightlounge_) June 3, 2023

退役NFL美式足球員哈迪（Greg Hardy）隔幾個月又來娛樂大眾了，他在本月一場職業拳賽遭到對手佛洛瑞斯（Alexander Flores）的鐵拳教訓再度吞敗。哈迪因為家暴毆打女友而被踢出NFL，轉戰格鬥界，每次被擊倒都會引來網友譏笑：「當對手不是白人女孩的時候，他就凶不起來了。」

哈迪在第17回合被一記左鉤拳打趴，他起身再戰，用盡最後的力量猛擊對手。哈迪很快燃盡了體力，無力保護自己頭部，被佛洛瑞斯一個1-2打得癱在繩邊，裁判當下叫停了比賽！

乍看17回合的拳賽實在太沒人性（每回合3分鐘），這實際上是團隊格鬥聯盟（Team Combat League），因為是多人對戰，長度可以達到24回合。該回合獲得裁判一致裁決的勝方可以取得3分，有分歧的裁決勝方得2分、敗方1分。擊倒對手可以加分，直接打趴對手可以拿到最多6分。

哈迪在UFC（終極格鬥聯盟）、BKFC（無拳套拳擊）都有被對手KO的紀錄，他賽後在IG寫道：「比賽有輸有贏，我急著要KO所以鬆懈了，忘記自己的節奏，一位優秀的拳擊手讓我付出代價。」

其實哈迪也打贏過不少比賽，但美國網友只是想看他挨揍的樣子：「當對手會還擊，且體重沒有少於他100磅的時候。」「往好的方面想，他對女人仍是100%勝率。」還有人指責哈迪為何穿著緊身長褲（一般拳擊手只穿短褲）。