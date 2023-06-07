台積電董事長劉德音6日說，「政府認為電是夠的，我們只能相信他！」缺電問題再度引發熱議。前立委郭正亮7日在《綠也掀桌》節目表示，日本2030年務實規劃的發電佔比，天然氣30％，核電20％，燃煤約20％，綠能僅10％，沒看過台灣天然氣目標50％的。台灣半導體、面板等都是高耗電產業，總統蔡英文的能源政策簡直是胡來到底，台灣綠電到去年底只有8.6％，2025非核家園政策已經跳票，國民黨侯友宜該直擊此要害才是利多。

「台灣天然氣佔比的目標是50％，這簡直笑死人了！」郭正亮指出，日本也是島，人家日本人到了2030年規劃的發電佔比，天然氣是30％，核電20％，燃煤大概也20％，日本有一些水力、氫能、沼氣發電，人家就比較務實。日本是2030，台灣是2025天然氣就要搞到50％。日本也在做綠能，可是一點也不誇張，2030目標10％。日本核電本來佔27％，韓國現在核電也有20幾％。而且台灣是高耗電的產業結構，跟日本還不一樣。

郭正亮強調，台灣是半導體、面板、石化、水泥、鋼鐵，這5個都是高耗電產業，難道要把它淘汰掉嗎？就業怎麼辦？「而日本那個產業之多啊！」所以蔡英文整個領導的能源政策簡直是胡來到底！所以侯友宜很可惜，沒有抓住這個議題猛打，今年兩岸戰爭與和平問題，還有能源與產業的問題，事實上對國民黨是很大的利多，可是沒有掌握要害。

「我如果是侯友宜，我就直接批你！」郭正亮直言，綠電到去年年底只有8.6％，你非核家園已經跳票了！在那邊吹牛什麼？為什麼這種話不講？