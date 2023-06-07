泰國東部羅勇府（Rayong）一名男子去年中了樂透彩之後還願，還願時吸吮了地方上供俸海妖雕像的乳頭，此舉引發居民抗議。居民認為男子這麼做會觸怒海妖，更宣稱此前已有5人因此喪生。

泰國媒體Thaiger週三（7日）報導，根據地方民眾說法，當地已有幾起與海妖Phisuea Samut雕像有關的離奇死亡個案，其中3人在去年底喪生，死於一場車禍；另2人在本週一（5日）死亡，包括1名溺死的孩童與一名在汽車內自我了斷的女子。

向媒體透露此一不尋常巧合的64歲居民法塔納（Phattana Patphai）說，這5人喪命的地點都在海妖雕像附近。

根據法塔納的說法，當地人都曉得有個男人向海妖雕像發了奇怪的誓言，倘若真的中了大獎，他會回來吸吮海妖雕像的乳頭，當作還願。後來男子真的中獎，他回到海邊兌現諾言。然而男子此舉似乎觸發了一連串意料之外的死亡。

法塔納說，大部分信眾祈求時的承諾是用常見的方式答謝海妖，例如請人在雕像前跳一場泰國傳統舞蹈，或者用帶有致謝象徵的特定物品，以表還願的心意。然而前述祈求樂透中獎的男子還願行徑恐已觸怒海妖，因此牽連其他無辜者喪命。

當地居民找了一名自稱能透過蛇與神鬼通靈的男子幫忙，與前述身亡的死者「溝通」。這名男子宣稱，他在海妖雕像附近感應到一些亡靈，他請求海妖別再奪取任何人的性命、原諒那名做出不敬之舉的中獎男子。

Phisuea Samut海妖雕像是羅勇府的熱門景點。18世紀泰國詩人Sunthon Phu曾在詩歌之中描繪這位女巨人海妖，海妖愛上某王國的王子，化身美女引誘王子娶她為妻，兩人還生了兒子，一家三口住在一起8年；後來王子拋棄了海妖，海妖怒而現出原形，四處尋找王子的下落，王子則設法逃上岸，朝著海上吹奏令海妖暈眩的笛音。

中獎男子還願之舉觸怒海妖神像的說法傳開之後，引發不少人轉傳。有些人認為海妖像沒有任何神力，也有人認為海妖既然讓簽樂透的男子圓夢，這代表海妖也會樂見男子實踐諾言。