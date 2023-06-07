韓聯社報導，中國在韓國出口市場「無可爭議的第一地位」 正在動搖。而分析卻甩鍋中國，稱韓國出口市場發生變化，與中國經濟恢復緩慢、內需復甦乏力等息息相關。在此情形下，韓國對美出口增加，今年第一季美國成為韓國最大貿易順差國。

韓國產業通商資源部6日發布數據顯示，今年1月到5月對中出口額497億美元，同比減少27.3％。

1月對中出口額92億美元，2020年1月以來時隔三年跌破100億美元，截至5月，對中出口額始終在100億美元左右徘徊。

自去年6月以來，韓國對中出口連續12個月呈現負增長態勢。近一年裡，除去年9月之外，其餘月分對中貿易均出現逆差。

根據韓國貿易協會數據，中國在韓國出口總額中所占的比例也在下降，從2021年的25.3％下降到去年的22.8％，今年第一季再減少到19.5％。

按今年第一季主要產品對中出口增幅看，半導體（-44.6％），石油產品（-20.6％），石化（-26.2％），鋼鐵（-23.9％），汽車零組件（-34％），顯示器（-52.8％），二次電池（-38.7％）。

韓國產業通商資源部1日數據顯示，韓國5月出口連續第8個月萎縮，持續15個月出現逆差。

韓聯社指出，受疫情影響，中國經濟恢復緩慢，內需復甦乏力，而且中國中間品自立度提高。韓國出口市場發生變化與此息息相關。

據韓國貿易協會透露，今年第一季韓國對美貿易出現72億美元順差，美國由此成為韓國第一大貿易順差國。其後依次是越南（57億美元）、印度（28億美元）和土耳其（21億美元）。

按對美出口產品來看，石油製品（30.5％）、石化（24.7％）、鋼鐵（26.6％）、汽車零組件（16.2％）、二次電池（50.0％）、塑膠製品（15.9％）等7個品目出口額均增長。

近一年，韓國對美出口每月保持在90億美元左右，在韓國貿易收支出現逆差情況下表現良好。尤其是去年4月，韓國對美出口額91.84億美元，與韓國對中出口額（95.17億美元）僅相差3.3億美元。

報導稱，今年第一季，對中中間產品出口減少29.6％，對美中間產品出口比重達到13.6％，較2021年提高1.7個百分點。與2021年相比，韓國對印度（2.9％→3.7％）、澳洲（1.3％→2.7％）出口比重也增加。