29歲西洋小天后亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）歌聲動聽，在YouTube翻唱歌曲被唱片公司發掘，出道後堅強的歌唱實力吸引一票粉絲，同時也創下不少暢銷紀錄，更獲得兩座葛萊美獎，過去她總以深色高馬尾造型示人，該造型已經成為她的個人特色，近日她嘗試不同髮型卻讓人差點認不出來。

亞莉安娜日前在TikTok為個人美妝品牌「R.E.M. Beauty」拍攝商品影片，她一人分飾兩角，一邊畫眼線一邊演戲，表現非常自然，不過網友卻注意到她造型不同了，亞莉安娜把頭髮染成金色，且額前有瀏海，馬尾高度也有了變化，加上她的妝容，看起來與過去模樣有些差距，看起來有點像「日本妹」，影片曝光後吸引15萬網友點讚，有人誇：「她好像芭比娃娃」、「太美了」，但也有人不習慣新造型「高馬尾才是本體」、「她失去她的特色造型了」。

亞莉安娜身高153公分，擁有嬌小身材的她過去已經很苗條了，但近日身形越來越消瘦，讓許多粉絲相當擔心，對此她拍TikTok影片回應透露處於低潮期，因此服用大量抗抑鬱藥物，帶來嚴重副作用，飲食也不正常，直言：「你們認為的健康，對我來說那不是健康。」認為健康和美麗應該要有多種樣貌，並呼籲大眾「你永遠不知道對方的處境，所以要對對方和自己都溫柔點。」。

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