罐頭食品易保存、不易腐壞的特性，讓許多人常會買來當作常備糧食、必備儲量，一般常見的罐頭食品，包括鮪魚、麵筋、各種水果罐頭，不過近日有網友在全聯福利中心發現，竟有台灣業者將本土味十足的「筒仔碗粿」做成罐頭，貼文曝光後引發熱議，更有內行人大讚味道超還原，「碗粿狂熱者或是半夜吃不到碗粿會森77（生氣氣）的可以買著家裡備」！

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，愛之味推出新口味罐頭「筒仔碗粿」，味道微辣、價格59元，「碗粿大概佔罐子的一半，另一半是醬汁，適合出國、露營、登山、裝在行李裡」，且無須加熱就可食用；根據全聯官網，該款碗粿添加了梅乾菜、菜脯餡、素肉粒與台式蒜蓉醬汁，有獨家素肉燥口感，經典重現古早味台灣小吃，適合植物五辛素消費者食用。

對此，許多網友紛紛回應，「我已經決定好之後防災包包要放幾罐」、「這個包裝真棒！可以滿足遊子思鄉的心，可以在攻頂後拿出來羨煞周邊的人，真的太棒了」、「這種包裝一看就知道不是要在家平常吃的，適合出門踏青爬山方便攜帶食用，所以嫌貴嫌不營養要吃新鮮的別買！」。

另外也有內行人分享食用心得，「今天有買，味道就是碗粿模碗粿樣，碗粿狂熱者或是半夜吃不到碗粿會森77的可以買著家裡備，如果老婆懷孕半夜常常吵要吃碗粿也可以買」。