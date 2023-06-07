台積電董事長劉德音6日說，「政府認為電是夠的，我們只能相信他！」缺電問題再度引發熱議。前立委郭正亮7日在《綠也掀桌》節目表示，全世界都只看到燃煤要減碳，天然氣雖然碳是減半，可是溫室氣體裡，甲烷事實上是最嚴重的，台灣卻拼命補貼錯誤政策，簡直是笑死人。

「他沒辦法停，他是全面啟動！最近中火的啟動率都超過95％以上，缺電吶，就是有這種政府！」郭正亮表示，再生能源明明就來不及，去年12月只有8.6％，面對問題就說要用天然氣？天然氣是全世界最貴的能源！表面上又用納稅人的錢去補貼，所以就感覺我們的電費沒有漲價。事實上是所有的人都在補貼，中油一年要補貼將近1千億，那就是你做了一個錯誤的政策決定，拼命在做補貼。

郭正亮指出，而且全世界的焦點都只看到燃煤，就是說這個碳要先把他幹掉。可是大家愈來愈發現天然氣雖然碳是減半，可是它有一個東西是非常嚴重，叫甲烷，溫室氣體裡，甲烷事實上是最嚴重的！「從來沒有看過一個國家像台灣這樣，你是一個島，天然氣佔比的目標是50％？這簡直是笑死人了！」