原來「街拍」是真的！網路上瘋傳1段抖音「美女街拍」影片，其拍攝地點位於大陸四川省成都市熱鬧的街頭，有位穿著桃紅色Polo衫中男年子，身旁牽著1名皮膚白皙、身材姣好的「年輕美眉」，沒想到卻被眼尖網友發現這名中年男子是中石油寰球工程公司執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇，而「十指緊扣」的年輕女子並非元配，遭網友質疑是小三，這段影片也被爆料，胡繼勇、元配以及小三都在同一間公司上班。

綜合陸媒報導，日前社群軟體抖音有段「美女街拍」的影片爆紅，影片中是1名穿桃紅色Polo衫上衣的中年男子，身旁牽著1名皮膚白皙、身材修長、樣貌姣好的「年輕美眉」，2人漫步在鬧區街頭，然而，這段影片卻讓網友發現，這名粉紅衣中年男子竟是中石油寰球工程公司執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇，而走在身旁的女子卻不是元配，遭質疑是小三。

這段影片在網路上瘋傳，而這段影片也被爆料，胡繼勇、元配以及小三都在同一間公司上班，且公司的員工都在「吃瓜」；據悉，胡繼勇當天是帶著小三到四川省成都市出差，逛街時不甚被專門在街頭拍美女的「抖音帳號」拍攝到。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「眼光挺好的，身材樣貌都很不錯」、「原來街拍是真的，我以為是擺拍」、「街拍，還是不要亂拍」、「根本不在乎攝影師的存在」、「很明顯老總之到，他還看了一眼鏡頭，他們不在乎」。